BPOLD PIR: Bundesinnenminister Seehofer und der Sächsische Innenminister Prof. Dr. Wöller bei den temporären Grenzkontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze Einladung zu Pressestatements der Minister

Sehr geehrte Pressevertreter,

Bundesinnenminister Horst Seehofer wird sich am morgigen Donnerstag, 18. Februar 2021 gemeinsam mit dem Sächsischen Staatsminister des Innern, Prof. Dr. Roland Wöller vor Ort über die temporären Grenzkontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze informieren. Die Veranstaltung findet an der Kontrollstelle der Bundespolizei auf dem Parkplatz "Am Heidenholz" an der BAB 17 (Dresden-Prag) beim Bundespolizeirevier Breitenau statt.

Im Anschluss stehen die Minister für Pressestatements zur Verfügung.

Der genaue Ablauf des Termins wird vor Ort bekanntgegeben.

Zeit:

Donnerstag, 18. Februar 2021, ab 13 Uhr

Ort:

Bundespolizeirevier Breitenau Börnersdorf Nr. 1a 01825 Gottleuba

-Eine Anfahrtsskizze ist beigefügt-

Organisatorische Hinweise:

1. Akkreditierung:

Zur Teilnahme an dieser Veranstaltung ist für alle Journalistinnen und Journalisten eine namentliche Anmeldung erforderlich. Jahresakkreditierungen des Bundespresseamtes oder andere Dauerakkreditierungen gelten nicht. Eine Anmeldung kann bis zum 18. Februar 2021, 10:00 Uhr unter presse.pirna@polizei.bund.de erfolgen. Bitte geben Sie hierbei Name und das von Ihnen vertretene Medium an.

2. Hinweise zur Berichterstattung:

Aufgrund der Fahrzeugbewegungen im Rahmen der laufenden Kontrollmaßnahmen vor Ort kann eine Berichterstattung nur von festen Pressepositionen erfolgen; zusätzlich wird das Tragen von Warnwesten angeraten.

Für die weitere Berichtserstattung vor Ort gelten im Übrigen die aktuellen Hygiene-, Abstands- und Versammlungsregelungen des Freistaates Sachsen. Bitte informieren Sie sich entsprechend. Unabhängig davon wird bei der Wahrnehmung dieses Termins das Tragen einer FFP2-Maske empfohlen.

