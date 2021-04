Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an KFZ

Polch (ots)

Durch unbekannte Täter wurde am 26.04.2021 in der Tatzeit von 00:00 Uhr - 03:30 Uhr ein am Fahrbahnrand in der Kirchstraße in Polch geparkter PKW, VW Passat, mutwillig beschädigt. Der PKW wurde mittels eines spitzen Gegenstandes auf der Motorhaube, sowie der gesamten linken Fahrzeugseite zerkratzt. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienlichen Hinweise zu dem/den Täter/n machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Mayen in Verbindung zu setzen.

