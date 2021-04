Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit Motorrad, 2 Verletzte

Treis-Karden (ots)

Am Sonntag, 25.04.2021, gegen 15:40 Uhr, befuhr eine 78 Jahre alte PKW-Fahrerin die L 108 aus Richtung Treis-Karden in Richtung Binningen. Dahinter fuhr ein 57 Jahre alter Motorradfahrer mit seiner 54 Jahre alten Sozius. Als der PKW nach links auf einen Feldweg fahren wollte, wollte der Motorroller überholen. Es kam zur seitlichen Kollision. Das Zweirad wird nach links abgewiesen und überschlägt sich im Waldstück. Fahrer und Sozius wurden schwerverletzt mit Rettungshubschraubern in verschiedene Krankenhäuser geflogen. Die PKW Führerin blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge wurden sichergestellt.

