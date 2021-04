Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Diebstahl von hochwertigen Mountainbikes

Mendig, Staffelsweg (ots)

Wie der Polizei Mayen erst gestern bekannt wurde, kam in der Zeit vom 01.04.2021, ca. 00:00 Uhr bis 21.04.2021, ca. 18:00 Uhr, zum Diebstahl von 2 hochwertigen Mountainbikes der Marke Canyon, Typ "Pathlite", in den Farben, schwarz/orange. Beide Räder waren mit einem Schloss an einem Geländer gegen Wegnahme gesichert. Wer kann Angaben zum Verbleib der Fahrräder machen? Wo sind solche Räder aufgefallen?

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell