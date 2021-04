Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Auffinden von Kleidungsstücken am Rheinufer bei Bad Breisig - wer kann Hinweise geben?

Am Dienstag, 20.04.2021, wurden gegen 17:00 Uhr am Rheinufer bei Bad Breisig ein Rucksack und Kleidungsstücke aufgefunden, die einer männlichen Person zuzuordnen sein dürften. Die Kriminalpolizei Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach dem bislang unbekannten Eigentümer. Ein Lichtbild der Kleidung und des Rucksacks ist der Pressemitteilung beigefügt. Im Einzelnen handelt es sich folgende Sachen:

- schwarze Jogginghose der Marke Reebok in Größe L - schwarze Schuhe der Marke Memphis One in Größe 44 - schwarzes Funktionsshirt der Marke Snow Tech in Größe XL - schwarze Jacke der Marke Urban Classics in Größe L - schwarzer Rucksack der Marke SINPAID - blaue Jeans-Basecap der Marke C&A

Die Kriminalinspektion Mayen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 02651 / 801-0 oder per E-Mail an kimayen@polizei.rlp.de entgegen.

