Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallzeugin gesucht

Adenau / Kreis Ahrweiler (ots)

Bereits an Ostersamstag dem 03.04.2021 ereignete sich gegen 12:30 Uhr in der Hauptstraße in Adenau vor der dortigen Rossmann Filiale ein Verkehrsunfall. Am Seitenstreifen vor der Drogerie waren zwei PKW geparkt. Als der vordere PKW ausparken wollte, stieß dieser beim Rückwärtsfahren gegen den dahinter befindlichen PKW. Dies beobachtete eine aufmerksame Zeugin und meldete den Vorfall dem Unfallgeschädigten bei dessen Rückkehr.

Die Polizeiinspektion Adenau sucht nun diese Unfallzeugin und bittet sie um Kontaktaufnahme mit hiesiger Dienststelle unter Telefon 02691-9250.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell