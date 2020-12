POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Polizeiinspektion Northeim

Am Samstag, den 12.12.2020, gegen 07.00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Sattelzug in Höckelheim die Northeimer Str. in Richtung Northeim. In Höhe des Parkplatzes eines Restaurants beabsichtigte er zu wenden und beschädigte dabei ein Werbeschild. Es entstand Sachschaden von ca. 4000 Euro. Anschließend entfernte sich der Sattelzug unerlaubt von Unfallort.

