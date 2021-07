Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz: Italien-Fans feierten nach EM-Finalsieg friedlich

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntag (11.07.2021) feierten nach dem EM-Finale zwischen Italien und England rund 10.000 italienische Fußballfans den Sieg ihrer Nationalmannschaft. Gegen 23.30 Uhr versammelten sich die ersten Personen am Berliner-Platz. Rund 400 Autos nahmen an einem Korso teil, der sich zwischen der Einmündung Graf-von-Galen-Ring/Am Hauptbahnhof und Bergischer Ring/Elberfelder Straße bildete. Auf Grund der Vielzahl an Fahrzeugen kam es zu Verkehrsbehinderungen. Im Bereich des Fußgängerüberweges am ZOB hielten sich in der Spitze etwa 10.000 Personen auf. Sie jubelten den passierenden Fahrzeugen zu. Die Polizei sperrte den Graf-von-Galen-Ring im Bereich des ZOB für rund 1,5 Stunden in beide Fahrtrichtungen. Gegen 01.30 Uhr wurde der Autokorso beendet.

Die Jubelfeier verlief nach jetzigen Erkenntnissen friedlich. Die Polizei fertigte zwei Anzeigen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik. Ein Mann wurde wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses in Gewahrsam genommen. Gegen 02 Uhr waren die Feierlichkeiten beendet. (arn)

