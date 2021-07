Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrerin bei Unfall in Vorhalle leicht verletzt

Hagen-Vorhalle (ots)

Bei einem Verkehrsunfall verletzte sich am Freitagnachmittag (09.07.2021) in Vorhalle eine 18-jährige Rollerfahrerin leicht. Die Hagenerin befuhr gegen 14.25 Uhr die Schillerstraße in Richtung der Kloppstockstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr sie dort auf den roten Renault einer 35-jährigen Hagenerin auf. Diese hatte wegen eines ausparkenden Autos angehalten. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die Rollerfahrerin leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Hagener Krankenhaus. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell