Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Friedhofskapelle

Uslar (ots)

Offensen (La) - Friedhofsgelände

In der Zeit vom 02.03.2021 bis zum 02.04.2021 verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Eingangstür Zugang zur Friedhofskapelle in Offensen. Dabei entstand geringer Sachschaden. Ein Entwendungsschaden wurde bislang nicht festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Uslar, Tel.: 05571/92600-0, in Verbindung zu setzen.

