Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Falkenweg, Montag, 29.03.21, 16.30 Uhr bis Dienstag, 30.03.21, 06.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - In dem Tatzeitraum von Montag, 29.03.21, 16.30 Uhr bis Dienstag, 30.03.21, 06.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter den Pkw, Hummer eines derzeit in Bad Gandersheim aufhältigen 60-jährigen Oberharzers am Brocken. Der 60-Jährige stellte seinen Pkw am Montag, 29.03.21, gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz im Falkenweg, in Bad Gandersheim zum Parken ab. Als er diesen am Dienstag, 30.03.21, gegen 06.30 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er fest, dass mehrere Plastikabdeckungen von den Türen abgerissen wurden und am Fahrzeuge mehrere Kratzer vorhanden waren. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000,- EUR Zeugen, die in dem genannten Tatzeitraum im Falkenweg verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzten.

