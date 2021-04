Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken am Steuer

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) 02.04.2021; 09:40 Uhr

Am Karfreitagvormittag kontrollierte eine Polizeistreife einen 51jährigen Einbecker mit seinem Pkw auf der Otto-Hahn-Straße in Höhe Friedhof. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Mann hatte vor Fahrtantritt so viel Alkohol getrunken, dass er nicht mehr fahrtüchtig war. Gegen ihn wurde im Anschluss ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen sowie der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell