Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Axel Stucke wird neuer Wachleiter in Korschenbroich

Korschenbroich (ots)

Seit Anfang Juni hat die Wache Korschenbroich einen neuen Leiter. PHK Axel Stucke hat diesen Posten von Claudia Suthor übernommen. Der gebürtige Düsseldorfer ist 52 Jahre alt. Nachdem er zuerst eine Ausbildung bei der Firma Jagenberg absolviert und anschließend auf dem zweiten Bildungsweg das Fachabitur erlangt hatte, entschied er sich 1995 zu einem Wechsel zur Polizei NRW. Nach der entsprechenden Ausbildung in Brühl versah er zunächst 25 Jahre lang in Düsseldorf seinen Dienst, hier im Wach- und Wechseldienst und auf der Leitstelle. Es folgten weitere Stationen in Führungspositionen bei der Autobahnpolizei Düsseldorf, bevor es ihn 2020 schlussendlich in den Rhein-Kreis Neuss zog. Die Behörde lernte er auf der Leitstelle sowie als Dienstgruppenleiter in Kaarst kennen. Nun stellt er sich einer neuen Aufgabe und wird als Wachleiter in Korschenbroich auch Regionalbeauftragter sein. Er ist ein wichtiger Ansprechpartner für die Kommune und damit Bindeglied zwischen Polizei und Stadt. Der Landrat und Chef der Kreispolizeibehörde, Hans-Jürgen Petrauschke, freut sich, mit Axel Stucke einen engagierten Polizeibeamten als Chef der Wache zu wissen: "Ich bin überzeugt, dass die Bürgerinnen und Bürger in Korschenbroich mit ihm einen guten Ansprechpartner haben. Ich heiße ihn somit herzlich willkommen und wünsche ihm viel Erfolg bei seiner neuen Aufgabe." Der Vater zweier erwachsener Söhne lebt auf der Neusser Furth und ist im nördlichen Bereich des Rhein-Kreis-Neuss seit seiner Kindheit zuhause. Das Fahrrad ist sein ständiger Begleiter, nun auch auf dem täglichen Weg zur Dienststelle. In seiner Freizeit engagiert er sich ehrenamtlich in der Neusser Kommunalpolitik und ist stellvertretender Vorsitzender der Vereinigung der Heimatfreunde. Die verbleibende Zeit verreist er gerne mit seinem Reisemobil und ist im Sommer auf dem Kiteboard an der See bzw. im Winter in den österreichischen Bergen auf Touren mit dem Snowboard anzutreffen. Er freut sich sehr auf den neuen Aufgaben- und Verantwortungsbereich. Ziel ist es, gemeinsam mit "seinem" Team der Polizeiwache Korschenbroich in guter Zusammenarbeit und im engen Austausch mit der Kommune weiterhin bestmögliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell