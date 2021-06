Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Autodieb vorläufig festgenommen - Kripo ermittelt

Bild-Infos

Download

Jüchen -Garzweiler Neu (ots)

Nach Hinweisen durch Zeugen konnten Polizeibeamte in Jüchen am Donnerstag (17.06.), gegen 22:15 Uhr, einen 25 Jahre alten wohnsitzlosen Mann vorläufig festnehmen. Der Festgenommene soll am Dienstag (15.06.) aus der Wohnung einer Bekannten einen Fahrzeugschlüssel und einen hohen Bargeldbetrag gestohlen haben. Mit dem Schlüssel entwendete er anschließend das Auto der Frau. Von dem gestohlenen Geld will sich der Mann nach eigenen Angaben einen Gebrauchtwagen gekauft haben. Die beiden Fahrzeuge stellte die Polizei sicher. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren. Derzeit prüft die Staatsanwaltschaft, die Beantragung eines Haftbefehls.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell