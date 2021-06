Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorroller gestohlen - Zeugenaufruf der Polizei

Neuss-Grimlinghausen (ots)

Am Donnerstag (17.06.) entwendeten Unbekannte in der Zeit von 17:00 bis 20:00 Uhr einen schwarzen Motorroller der Marke Rex. Das Kleinkraftrad war unterhalb der Autobahnbrücke "Am Blankenwasser" abgestellt und trug zur Tatzeit das Versicherungskennzeichen 532KML.

Wer Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Motorrollers geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Ob Motorräder, Motorroller, Kleinkraftrad, Fahrrad, E-Bike oder E-Scooter: Zweiräder sind bei Langfingern beliebt. Doch mit verschiedenen Maßnahmen kann man Dieben das Handwerk erschweren. Tipps zur mechanischen und elektronischen Sicherung von Zweirädern erhalten Interessierte im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter: https://www.polizei-beratung.de/

