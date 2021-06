Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Fahrradfahrer stürzt nach Ausweichmanöver - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Wie erst jetzt bekannt wurde, soll sich am Sonntag (13.06.), gegen 16:30 Uhr, an der Oberstraße in Dormagen ein Verkehrsunfall ereignet haben, bei dem ein 22-jähriger Fahrradfahrer stürzte und leicht verletzt wurde.

Der Dormagener war auf der Oberstraße in Fahrtrichtung Stürzelberg unterwegs, als aus dem Schützenweg unmittelbar ein roter Traktor auf die Oberstraße fuhr. Der Fahrradfahrer drehte nach links ab und landete in dem dortigen Grünstreifen, weil er einer möglichen Kollision ausweichen wollte. Dabei wurde er leicht verletzt, an seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden.

Der Traktorfahrer setzte seine Fahrt fort. Es soll sich um einen Mann gehandelt haben. Bei dem Traktor soll es sich um ein älteres Modell gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat Grevenbroich hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen für diesen Unfall. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter 02131 300-0 zu melden.

