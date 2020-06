Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Verkehrsunfall in Ganderkesee +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein schwarzer Opel Kombi wurde am Donnerstag, 25. Juni 2020, auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee beschädigt. Der Verursacher stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken mit seinem Fahrzeug gegen den geparkten Opel Astra und entfernte sich im Anschluss.

Der Unfall muss zwischen 10:50 und 11:30 Uhr geschehen sein. Die entstandenen Schäden am Opel befanden sich am hinteren rechten Kotflügel, reichten bis zum hinteren Stoßfänger und wurden auf 2.000 Euro geschätzt.

Wer den Zusammenstoß beobachtet hat und Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen (708169).

