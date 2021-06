Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Pkw

Dormagen-Zons (ots)

Am Mittwochmittag (16.06.), kurz vor 12 Uhr, kam es zum Einsatz von Polizei und Rettungskräften sowie einem Rettungshubschrauber an der Einmündung Aldenhovenstraße / Lessingstraße. Bei der Kollision eines Autos mit einem Motorrad, erlitt der 24-jährige Kradfahrer so schwere Verletzungen, dass er diesen trotz sofortiger medizinischer Notfallbehandlung noch an der Unfallstelle erlag.

Die Polizei sperrte den betroffenen Bereich weiträumig zum Zweck der Rettungs- und Unfallaufnahmemaßnahmen. Hierbei kam auch das Zentrale Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei zum Einsatz. Ein Abschleppunternehmen barg die beteiligten und teils schwer beschädigten Fahrzeuge.

Nach Angaben von Personen, die nach dem Unfall an die Örtlichkeit kamen, soll es einen direkten und unbeteiligten Zeugen des Zusammenstoßes gegeben haben. Von dem Mann ist nur bekannt, dass er sich mit einem Gerät, Fahrradanhänger oder Handkarren (ähnlich groß wie ein Rasenmäher) zum Zeitpunkt des Unfalls an der Einmündung aufhielt, aber später nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte. Die Polizei bittet den mutmaßlichen Augenzeugen dringend um Kontaktaufnahme mit dem ermittelnden Verkehrskommissariat (Telefonnummer 02131 300-0).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell