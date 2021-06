Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kripo bittet um Hinweise nach mutmaßlicher Brandstiftung an Kirche

Meerbusch (ots)

Am Dienstagmorgen (15.06.), gegen 8:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer versuchten Brandstiftung an einem Gotteshaus an der Straße "Kirchplatz" in Osterath.

Unbekannte hatten offenbar Gegenstände als Brandbeschleuniger an der Kirche deponiert. Glücklicherweise fing das Gebäude kein Feuer. Die Kirche wurde leicht beschädigt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag und Dienstag (14./15.06.), in der Zeit von 18 bis 8:30 Uhr.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 mit dem zuständigen Kommissariat 11 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell