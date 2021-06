Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Feuerherde an Feldweg - Polizei sucht Zeugen

Meerbusch (ots)

Am Dienstag (15.06.), gegen 14:30 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über mehrere kleine Brände an der Pappelallee in Lank-Latum. Die Feuerwehr löschte die Brandstellen am Wirtschaftsweg. Die Sträucher zwischen den Feldwegen wurden beschädigt. Die Feuerherde erstreckten sich über eine Länge von 500 Metern.

Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einsatzkräfte vor Ort gaben an, dass eine Gruppe mehrerer Frauen während der Löscharbeiten sich fußläufig in Richtung Brunnenstraße entfernten.

Zeugen werden gebeten, die sachdienliche Angaben oder Hinweise zur Identität der Frauen machen können, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 beim Kriminalkommissariat 11 zu melden. Die Polizei warnt davor, Tabakwaren - insbesondere Zigaretten- nicht sorgfältig auszumachen und die Kippe dann achtlos mit brennbaren Gegenständen zu entsorgen. In der Vergangenheit kam es im Zusammenhang mit Glutresten immer wieder zu schweren Bränden mit hohen Sachschäden, Verletzten oder gar getöteten Personen. Deswegen sollte beim Umgang mit Zigarettenkippen immer eine besondere Vorsicht gelten.

