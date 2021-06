Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht mit Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem Mann aus Hackenbroich

Dormagen (ots)

Seit dem 18.05.2021 ist der vermisste 33-Jährige bereits von zuhause weg. Ein letztmaliger telefonischer Kontakt zu Verwandten bestand am Folgetag. In dem Gespräch kündigte der Vermisste an, am kommenden Sonntag zurückzukehren; doch das geschah bislang nicht. Die Familie wendete sich Ende Mai an die Polizei und erstattete eine Vermisstenanzeige. Bisherige Maßnahmen der Kripo führten bislang nicht auf die Spur des Dormageners.

Der 33-Jährige leidet unter einer psychischen Erkrankung und könnte deshalb auf Hilfe angewiesen sein.

Der Vermisste hat schwarze längere Haare, dunkle Augen, ist schlank und etwa 180 Zentimeter groß. Er verließ das Haus bekleidet mit weißen Turnschuhen, einer beigen Trainingshose und einer braunen Lederjacke.

Die Polizei veröffentlicht ein Bild des Vermissten im Fahndungsportal NRW, das (solange die Voraussetzungen für die Öffentlichkeitsfahndung vorliegen) unter folgendem Link abgerufen werden kann:

https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/dormagen-vermisste-person

Die Kripo bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat den 33-Jährigen gesehen oder kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 25 unter der Telefonnummer 02131 300-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell