Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrskommissariat sucht Zeugen nach Zusammenstoß von Senior mit Rennradfahrer

Neuss (ots)

Am Donnerstag (17.6.) erschien ein 81-jähriger Neusser bei der Polizeiwache und meldete einen Verkehrsunfall, der sich am Dienstag (15.6.), gegen 10 Uhr, an der Neukirchener Straße ereignet habe. Er sei dort als Fußgänger mit einem Rennradfahrer zusammengestoßen und habe sich dabei verletzt. Zwar habe der Radler vermeintliche Kontaktdaten gegenüber Anwesenden angegeben, sei dann aber gefahren und nun nicht mehr erreichbar.

Der männliche Rennradfahrer soll etwa 25 bis 28 Jahre alt, von schlanker Statur und mit geschätzten 190 Zentimetern sehr groß sein. Er trug grün-schwarze (möglicherweise auch blaue) Rennradkleidung einen Helm, der nach hinten spitz zuläuft und eine Sonnenbrille. Das Rennrad sowie die gesamte Ausrüstung machten einen hochwertigen und professionellen Eindruck.

Das Verkehrskommissariat der Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und bittet sowohl den nach wie vor unbekannten Beteiligten als auch mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell