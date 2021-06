Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Bürogebäude und Pkw in Sande - Polizei sucht Zeugen

Sande (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 23:00 und 08:45 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter über ein Fenster gewaltsam Zutritt in ein Bürogebäude in der Industriestraße und brachen mehrere Schränke und Schreibtische auf. Auch ein nahe des Gebäudes geparkter Pkw wurde angegangen. Hier zerschlugen die Täter die Seitenscheibe und rissen die Plastikverkleidung vom Sicherungskasten unterhalb des Lenkrades ab. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der 04461 92110 mit der Polizei Jever in Verbindung zu setzen.

