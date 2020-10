Feuerwehr Ratingen

FW Ratingen: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ratingen (ots)

Am heutigen Mittag gegen 11:50 Uhr wurde die Feuerwehr Ratingen zu einem ausgelösten Heimrauchmelder zur Schleifer Straße in Ratingen Mitte alarmiert. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle ist die Feuerwehr Ratingen von einer Mieterin aus dem betroffenen Wohnhaus in Empfang genommen worden. Sie teilte uns mit, dass das Feuer bereits aus ist, aber die Mieterin sich starke Verbrennungen zugezogen hat. Der Führungsdienst machte sich ein Bild von der Lage und alarmierte sofort den Notarzt zur Einsatzstelle.Die Patientin wurde umgehend durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Aufgrund der Schwere der Verbrennungen, ca. 30% der Körperoberfläche mit einer Verbrennung II. Grades, ist über die Kreisleitstelle Mettmann ein Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle angefordert worden. Nachdem die Patientin soweit medizinisch für den Transport versorgt war, konnte sie durch den Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus für Schwerbrandverletzte geflogen werden. Durch den ausgelösten Heimrauchmelders ist die Mieterin aufmerksam geworden und hat sich umgehend zur betroffenen Wohnung begeben. Da die Wohnungstüre bereits geöffnet war, konnte sie sofort tätig werden. Durch das beherzte Eingreifen der Mieterin konnten weitere Verbrennungen bzw. Verletzungen der Patientin verhindert werden. Im Einsatz waren Kräfte der Berufsfeuerwehr Ratingen, die Freiwillige Einheiten des Löschzuges Mitte, der Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus, das Notarzteinsatzfahrzeug des Kreises Mettmann, der Rettungshubschrauber aus Duisburg sowie die Polizei.

