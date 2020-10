FW Ratingen: Defekt an Kehrmaschine verursacht größere Ölspur in der Fußgängerzone

Feuerwehr Ratingen

Ratingen Mitte, Wallstr, 21.10.2020, 09:15 Uhr

Ein Defekt an der Hydraulikanlage einer Kehrmaschine verursachte am Vormittag einen größeren Feuerwehreinsatz in der Innenstadt. Durch ausgelaufenes Öl wurden Teile der Wallstraße sowie Bereiche der Fußgängerzone "Am alten Steinhaus" verunreinigt. Die Feuerwehr und der Baubetriebshof verhinderten mittels Bindemittel eine weitere Ausbreitung. Die abschließende Reinigung der betroffenen Flächen erfolgt derzeit durch eine Fachfirma mit Spezialgerät.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr

