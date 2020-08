Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Boppard für das Wochenende 21. - 23.08.2020

Boppard und Umgebung (ots)

Dörth - Leicht verletzte Rollerfahrerin nach Verkehrsunfall Am Freitag, 21.08.2020, um 16:20 Uhr, kam es auf der L 213 zu einem Zusammenstoß zwischen einem Roller und einem Pkw. Die 16-jährige Rollerfahrerin hatte ersten Ermittlungen zufolge die Vorfahrt missachtet, als sie aus einem Feldweg auf die Landstraße auffahren wollte. Durch den Zusammenstoß erlitt sie mehrere Schürfwunden und musste zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der Gesamtschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Gondershausen - Brand eines Holzstapels Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Gondershausen konnte vermutlich der Brand einer Garage mit angrenzendem Wohnhaus verhindert werden. In der Nacht von Freitag auf Samstag (21./22.08.2020) wurde der Brand eines Holzstapels in der Ortslage gemeldet, welcher sich unmittelbar neben einer Garage befand. Es entstand glücklicherweise kein Personen- oder Gebäudeschaden. Die Brandursache ist bislang nicht geklärt, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

St. Goar - Betrunkener Rollerfahrer Knapp 1 Promille pustete am Samstag, 22.08.2020, um 03:35 Uhr, ein 18-jähriger Rollerfahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle. Er hatte zuvor die Schlüssel von einem Freund unbefugt an sich genommen. Zur Beweissicherung wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Der Roller wurde an den Eigentümer wieder ausgehändigt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Boppard - Beschädigter Außenspiegel Auf dem Parkplatz "Kaiser-Friedrich-Straße" kam es im Zeitraum 17. (Montag) bis 21.08.2020 (Freitag) zu einem Schaden an einem dort abgestellten Pkw. Der flüchtige Unfallverursacher hatte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Außenspiegel eines grauen Toyota Auris touchiert und sich anschließend von der Unfallstelle unerlaubt entfernt.

Zeugenhinweise zu den Sachverhalten nimmt die Polizei Boppard unter tel. 06742/809-0 oder per Mail an piboppard@polizei.rlp.de entgegen.

