Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerinnen verfolgen Einbrecher und treffen am Hauptbahnhof auf ihn

Hagen-Wehringhausen (ots)

Am Montagabend verfolgten zwei Hagenerinnen in der Innenstadt einen 29-jährigen Tatverdächtigen, der zuvor in deren Wohnung in Wehringhausen eingebrochen war und eine Handtasche entwendete. Die 23-jährige Mieterin der Wohnung hielt sich gegen 21.40 Uhr, zusammen mit ihrer 29-jährigen Bekannten, in ihrer Wohnung in der Wehringhauser Straße auf. Sie bemerkte den Tatverdächtigen, der durch ihre Wohnung lief und diese durch die Balkontür und das am Haus aufgebaute Gerüst verließ. Dabei hatte er eine schwarze Handtasche bei sich. Die beiden Frauen stiegen in ihr Auto und suchten den Mann anschließend im Innenstadtbereich. Am Hauptbahnhof fanden sie ihn und sprachen ihn an. Da es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam, riefen Passanten die Polizei hinzu. Die Beamten fanden im Nahbereich auf dem Boden liegend Ausweisdokumente der 29-Jährigen Hagenerin. Außerdem gab der Tatverdächtige die ec-Karte der Frau heraus. Die gestohlene Tasche konnte nicht aufgefunden werden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Wohnungseinbruchsdiebstahls gegen den Mann ein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sen)

