Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannter legt Schrauben an Vorderreifen - die Polizei ermittelt - Hilden - 2102083

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ein bisher unbekannter Täter hat bereits zum wiederholten Mal an der Hoffeldstraße in Hilden eine Schraube an dem Vorderreifen eines VW so platziert, dass der Reifen bei der Anfahrt beschädigt worden wäre. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise.

Das war geschehen:

Eine 18-jährige Hildenerin bemerkte am Montagmorgen (15. Februar 2021) eine an ihrem rechten Vorderreifen abgelegte Schraube, die so platziert war, dass sie bei der Anfahrt den Reifen beschädigt hätte. Ihr Fahrzeug, ein grauer VW Golf, stand seit Sonntagabend, 14. Februar 2021, 19:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Hoffeldstraße, in Höhe der Hausnummer 133, geparkt.

Die 18-Jährige informierte die Polizei und erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung - zum wiederholten Mal. Denn ein gleichgelagerter Fall hatte sich bereits in der Nacht vom 07. Februar 2021 auf den 08. Februar 2021 ergeben. Auch hier hatte die junge Frau am frühen Morgen eine am Vorderreifen platzierte Schraube vor Fahrtantritt gefunden und Strafanzeige erstattet.

Die Polizei ermittelt nun in den angezeigten Strafverfahren und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem derzeit noch unbekannten Tatverdächtigen oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen tätigen können, sich jederzeit mit der Polizei Hilden, Telefon 02103 / 898 6410, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell