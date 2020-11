Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl von Baustelle - Zwei Baggerschaufeln und Baugerüst entwendet

NeubrandenburgNeubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 19.11.2020, 11:00 Uhr bis zum 24.11.2020, 07:00 Uhr wurden von einer Baustelle in der Brinkstraße in Neubrandenburg zwei Baggerschaufeln und ein komplettes Baugerüst entwendet.

Bislang unbekannte Täter begaben sich widerrechtlich auf das Baustellengelände und entwendeten eine 35er Baggerschaufel mit Zähnen sowie eine schwenkbare 80er Baggerschaufel. Zudem wurde einer weiteren geschädigten Firma der Baustelle ein komplettes Baugerüst (samt Stehlen, Bohlen, Einsteigern, Auslegern, Füßen, Bordbrettern, Rahmengestell und Netzen) entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 10.500 EUR.

Das Kriminalkommissariat Neubrandenburg ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum auffällige Fahrzeug- oder Personenbewegung festgestellt haben, Angaben zum Verbleib der Baggerschaufeln oder des Baugerüsts machen oder andere Hinweise zum Diebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

