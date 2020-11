Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf - Mehrere Boote in zwei Winterlagerstandorten angegriffen

RöbelRöbel (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in Röbel zwei Winterlagerstandorte angegriffen. Beide Winterlager sind im Glienholzweg in Röbel. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben sich in beiden Fällen widerrechtlich Zutritt zu dem umfriedeten Gelände verschafft.

In einem Fall sind die Täter gewaltsam in die Kajüte eines Bootes gelangt und haben aus dieser ein Fernglas sowie eine geringe Menge Bargeld entwendet. Der Schaden wird hier auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Im zweiten Fall wurden nach derzeitigen Erkenntnissen mindestens zehn Boote angegriffen. Die Täter haben jeweils die Kajüten der Boote gewaltsam aufgebrochen. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob und was entwendet wurde, da zur Anzeigenaufnahme nicht alle Geschädigten vor Ort waren. Allein der entstandene Sachschaden beträgt hier aber mehrere Tausend Euro. Zum Gesamtschaden können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Die Ermittlungen wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden die Winterlagerstandorte bereits in der Nacht vom 20.11.2020 zum 21.11.2020 angegriffen. Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, richten diese bitte an die Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Pressestelle Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Instagram: www.instagram.com/polizei.mv.mse

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell