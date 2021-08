Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Speyer (ots)

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs war am Donnerstag um 10:00 Uhr ein 65-Jähriger als er am Domplatz in eine Polizeikontrolle geriet. Dem Mercedes-Fahrer war bereits vor 45 Jahren die Fahrerlaubnis entzogen worden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell