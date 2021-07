Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geldbörse beim Einkaufen entwendet

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Göttinger Str. Donnerstag, 22.07.2021, gegen 13:30 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Eine 70-Jährige aus dem Bereich Nörten-Hardenberg wurde gestern Mittag gegen 13:30 Uhr Opfer eines Taschendiebstahls in einem Geschäft in der Göttinger Straße. Die Frau hatte ihre Tasche an den Einkaufswagen gehängt. Diesen Umstand nutzte ein Unbekannter und entwendete das Portemonnaie der Dame, als diese gerade Ware aus einem Kühlregal holen wollte. Im Vorfeld war das Opfer bereits auf einen älteren Mann aufmerksam geworden, der sich längere Zeit in ihrer Nähe aufhielt. Dieser wurde wie folgt beschrieben: - ca. 70 Jahre alt - 170-175cm groß, etwas korpulent - kurze weiße Haare mit tiefliegenden braunen Augen - Brillenträger - helle sommerliche Bekleidung - südländisches Aussehen Zeugen, die Hinweise auf den möglichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05503-915230 mit der Polizeistation in Nörten-Hardenberg in Verbindung zu setzen.

