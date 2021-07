Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gegen Laternenmast gefahren

Uslar (ots)

USLAR (zi.) Ein 58-jähriger Pkw-Fahrer aus Uslar befuhr am 22.07.21, um 14:35 Uhr, die Auschnippe von Sohlingen kommend in Richtung Wolfhagen. Bei der Durchfahrt des Kreisverkehrs kam er nach links auf die innere Begrenzung, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der Pkw frontal gegen einen Laternenmast. Der Fahrzeugführer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus verbracht, am Pkw entstand Totalschaden. Der Schaden an der Laterne beträgt ca. 2.500,- Euro.

