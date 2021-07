Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfall mit Krad

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, B64 Gandersheim - Kreiensen, Donnerstag, 22.07.21, 14.30 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Donnerstg, 22.07.21, gegen 14.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Einbecker mit seinem Pkw Opel die B 64 von Bad Gandersheim kommend in Richtung Kreiensen. In Höhe des Lahbergs wollte der 33-jährige ein vorausfahrendes Kraftfahrzeug überholen und scherte zu diesem Zweck von seiner Fahrspur aus. Hierbei übersah er den von hinten im Überholvorgang befindlichen 66-jährigen Uslaraner mit seinem Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Motorrad, wodurch der Uslaraner mit seinem Krad zu Fall kam und sich leicht verletzte. An beiden Kraftfahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von insgesamt ca. 8000,- EUR

