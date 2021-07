Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Klosteracker Mittwoch, 21.07.2021, 08:15 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG(da) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am gestrigen Vormittag ein 42-jähriger Northeimer als Fahrer eines Transporters kontrolliert. Der Mann, der bereits seit längerem einen Wohnsitz in Northeim hat, hätte seine moldawische Fahrerlaubnis eigentlich nach Wohnsitznahme in Deutschland innerhalb eines halben Jahres in eine deutsche Fahrerlaubnis umwandeln müssen. Da er dieser Pflicht nicht nachkam, wurde ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

