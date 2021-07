Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mehrere Verstöße bei Schulwegüberwachung

Northeim (ots)

Northeim, Schillerstraße und Heinrich-Schütz-Straße Mittwoch, 21.07.2021, gegen 10.00 Uhr NORTHEIM(da) - Bei einer gemeinsamen Schulwegüberwachung durch die Polizei und das Ordnungsamt der Stadt Northeim wurden am gestrigen Vormittag überwiegend mündliche Verwarnungen ausgeprochen und Eltern auf das korrekte Verhalten vor Ort hingewiesen. Im Fokus stand insbesondere die verbotswidrige Nutzung der Raustraße (nur für Anwohner) und das Halteverbot in der Schillerstraße. In einer weiteren Kontrolle wurde auch die Parksituation im Bereich der Schule am Sultmer überwacht.

