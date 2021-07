Feuerwehr Bochum

FW-BO: Aufmerksame Nachbarin verhindert Schlimmeres

Bochum (ots)

Um 20:24 erreichte die Leitstelle der Feuerwehr ein Notruf einer aufmerksamen Nachbarin aus der Hans-Böckler-Straße. Diese bemerkte aus einem über Eck gelegenen Gebäude eine leichte Rauchentwicklung aus dem Fenster einer Dachgeschosswohnung, die zur Straßenseite nicht sichtbar war. Da die Dame die konkrete Adresse leider nicht benennen konnte, weitere Notrufe aber nicht gab, bat der aufnehmende Disponent die Dame noch um die weitere Unterstützung, sich vor ihrem Haus den eintreffenden Kräften der Feuerwehr zu erkennen zu geben. Nach diesem erfolgreichem "Rendezvous" war dann die entsprechende Wohnung schnell aufgefunden. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt noch in der leicht verrauchten Wohnung und wurde nach dem Öffnen der Tür von dem ersten Trupp unter Atemschutz aus seiner Wohnung und dem Hause geführt. Er wurde dem Rettungsdienst übergeben und mit dem Verdacht auf eine Rauchgasinhalation zur Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Ein zweiter eingesetzter Atemschutztrupp hatte mit einem brennenden Abfalleimer die Ursache für die leichte Rauchentwicklung schnell lokalisiert. Der Abfalleimer wurde abgelöscht und die Wohnung anschließend mit einem Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit. Am Einsatz waren insgesamt 29 Kräfte der Berufsfeuerwehr sowie von der der Freiwilligen Feuerwehr, Löscheinheit Bochum-Mitte, beteiligt.

