Feuerwehr Bochum

FW-BO: Rettungsdiensteinsatz an der Feldsieper Schule in Hamme

Bochum (ots)

Heute Vormittag gegen 10:00 Uhr wurde die Feuerwehr in die Feldsieper Schule alarmiert. Dort klagten drei Kinder auf dem Außengelände der Schule über eine akute Atemwegsreizung und Husten. Umgehend sind Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes von mehreren Feuer- und Rettungswachen in die Feldsieper Str. entsendet worden. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde durch den ebenfalls alarmierten Notarzt bei insgesamt sechs Kindern eine leichte Atemwegsreizung festgestellt. Fünf der sechs Kinder sind mit dem Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser zur weiteren Behandlung transportiert worden. Eine Ursache für die Symptome konnte vor Ort nicht ausgemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Einsatz war für die Einsatzkräfte nach zwei Stunden beendet.

