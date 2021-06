Feuerwehr Bochum

FW-BO: PKW-Brand in der Tiefgarage des RuhrCongress

Bochum (ots)

Am Sonntagmittag wurde die Feuerwehr zu einem PKW-Brand in die Tiefgarage des RuhrCongress alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte eine minimale Verrauchung in der Tiefgarage festgestellt werden. Der betroffene PKW konnte schnell durch einen Trupp unter Atemschutz mittels eines Wandhydranten abgelöscht werden. Durch das schnelle Eingreifen des anwesenden Sicherheitsdienstes und der Feuerwehr konnte eine Schadensausbreitung auf den Betrieb des Impfzentrums verhindert werden. Nach den Löschmaßnahmen wurde die Tiefgarage mit der stationären Lüftungsanlage entraucht. Personen wurden nicht gefährdet. Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet. Insgesamt war die Feuerwehr Bochum mit 21 Einsatzkräften vor Ort.

