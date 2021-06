Feuerwehr Bochum

FW-BO: Streifenwagen der Polizei Bochum brennt nach Verkehrsunfall aus - Zwei Polizisten schwer verletzt

Bochum (ots)

Bei einem schweren Unfall wurden am frühen Freitagmorgen zwei Polizeibeamte in Wattenscheid schwer verletzt. Ein besonderer Dank geht an die couragierten Ersthelfer, die die beiden Insassen des Streifenwagens befreiten und sofort Erste Hilfe leisteten.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.25 Uhr auf der Hülle Straße in Höhe der Einmündung "Am Beisenkamp". Der Streifenwagen prallte aus noch ungeklärter Ursache auf dem Weg zu einem Einsatz gegen einen Straßenbaum. Mutige Ersthelfer konnten die zweiköpfige Besatzung des Fahrzeuges aus dem Wagen retten, der durch den Aufprall Feuer gefangen hatte. Bei Eintreffen des Löschzuges der Feuerwache Wattenscheid brannte der Streifenwagen bereits in voller Ausdehnung. Die Besatzung von zwei Rettungswagen und zwei Notarztfahrzeugen übernahm sofort die Behandlung der beiden Schwerverletzten, die anschließend in ein Krankenhaus transportiert wurden.

Die Löschmaßnahmen mussten zunächst unter erhöhter Vorsicht durchgeführt werden, da durch den Brand Munition im Inneren des Streifenwagens zerplatzte. Somit konnten die Einsatzkräfte nur aus sicherer Deckung vorgehen. Erst nach etwa 20 Minuten konnte sich ein Trupp unter Atemschutz dem Fahrzeug gefahrlos nähern und den Brand vollständig ablöschen.

Insgesamt war die Feuerwehr Bochum mit 22 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Bochum, übermittelt durch news aktuell