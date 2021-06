Feuerwehr Bochum

FW-BO: Zimmerbrand in Bochum Grumme

Bochum (ots)

Am frühen Donnerstagabend wurde die Feuerwehr Bochum zu einem Wohnungsbrand an der Josephinenstraße, in Bochum Grumme alarmiert. Bei dem Eintreffen der ersten Kräfte fanden Sie eine Person vor, die sich auf den Balkon der betroffenen Erdgeschosswohnung gerettet hat. Der Bewohner wurde sofort vom Rettungsdienst betreut. Zwei Trupps unter Atemschutz drangen in die Erdgeschosswohnung ein, dort war es stark verraucht. Es brannte ein Sofa welches schnell mit einem C-Rohr abgelöscht wurde. Andere Bereich des zweigeschossigen Mehrfamilienhauses waren nicht vom Brand betroffen. Der Hausflur und die betroffene Wohnung wurden mit einem Hochleistungslüfter vom Rauch befreit. Der betroffene Bewohner musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus transportiert werden. Der Einsatz dauerte ca. eine Stunde, insgesamt waren 40 Einsatzkräfte vor Ort.

