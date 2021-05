Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich- Unfallflucht/ Blauer Van beschädigt Schild

Emmerich am Rhein (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch (12. Mai 2021) gegen 16.30 Uhr ein Schild auf dem Parkplatz an der Wassenbergstraße. Genutzt wird der Parkplatz auch von Kunden eines Blumengeschäfts an der Wassenbergstraße/ Hansastraße. Der Unbekannte kam mit einer Rose in der Hand zu seinem dort geparkten Auto und beschädigte beim Verlassen des Parkplatzes ein Schild. Vermutlich handelt es sich bei dem Auto um einen blauen Van. Der westeuropäische, männliche Fahrer soll circa 50 Jahre alt gewesen sein, hellbraune kurze Haare haben und eine Brille, eine schwarze Jacke und eine dunkle Jeans getragen haben. Der Unbekannte fuhr in Richtung Hansastraße weg. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell