Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Von Unfallstelle entfernt

Uslar (ots)

Eine 56-jährige Fahrzeugführerin beschädigte am 22.07.21, um 16:00 Uhr, beim Einfahren in eine Parklücke am Eichhagen einen dort geparkten Pkw. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 450,- Euro. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch auf Grund von Zeugenhinweisen ermittelt werden.

