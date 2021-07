Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vorfahrt nicht beachtet

Uslar (ots)

BODENFELDE (zi.) Eine 67-jährige Pkw-Fahrerin aus Wesertal fuhr am 21.07.21, um 12:30 Uhr, vom Parkplatz der Kreissparkasse auf die Fahrbahn auf. Dabei stieß sie mit einem Pkw zusammen, dessen 59-jähriger Fahrer die Bahnhofstraße befuhr. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000,- Euro.

