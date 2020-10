Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Gefährliches Spiel mit Laserpointer

Aßlar-Werdorf (Lahn-Dill-Kreis/Hessen) (ots)

Mehrere Jugendliche waren am Samstag (24.10.) in einen Vorfall auf der Bahnstrecke Gießen - Köln verwickelt. Gegen 15 Uhr ging bei der Bun-despolizei in Gießen die Meldung ein, dass im Bereich der Ortschaft Eh-ringshausen Lokführer mit einem Laserpointer geblendet werden.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, konnten sie eine Gruppe von fünf Schülern zwischen 14 und 16 Jahren aus dem Landkreis antreffen. Auf Nachfrage räumte ein 15-Jähriger die Tat ein. Den Laserpointer übergab er freiwillig den Bundespolizisten.

"Wenn der Strahl eines Laserpointers auf das Auge trifft, können schwere und dauerhafte Schäden der Netzhaut entstehen. Im schlimmsten Fall kann es zu einer Erblindung führen!"

Die Bundespolizei in Kassel hat gegen den 15-jährigen aus Werdorf ein Strafverfahren wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendlichen an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

