Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Hantelstange und Flachbildfernseher fliegen aus Fenster

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch, gegen 20:00 Uhr, wurde die Polizei von Anwohnern darüber informiert, dass ein Bewohner einer Dachgeschoßwohnung in der Winzler Straße erneut in seiner Wohnung randalieren würde. Bereits in der Nacht zuvor war die Polizei vor Ort, als der 27jährige Mann selbst die Polizei gerufen hatte, weil angeblich ein Bekannter von ihm in seiner Abwesenheit seine Wohnung demoliert hatte. Beim Eintreffen der Polizei war das Fenster der Dachgeschoßwohnung noch offen und auf dem Bürgersteig davor lag ein zer-trümmerter Flachbildfernseher und eine Hantelstange. Und wieder gab der Mann an, dass der Bekannte die Sachen aus dem Fenster geworfen hätte. Wie in der Vornacht bestätigten sich diese Angaben nicht. Da der 27jährige augenscheinlich alkoholisiert war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,4 Promille ergab. Offensichtlich befand sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand. Er wurde mit seinem Einverständnis in das Krankenhaus eingewiesen. Geschädigt oder gefährdet wurde durch die Wurfaktion glücklicherweise niemand. pdps

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell