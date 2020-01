Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Querstehende LKWs auf schneeglatter Fahrbahn

Pirmasens - B10 (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, gegen 00:30 Uhr, hatten sich aufgrund des heftigen Schneetreibens mehrere LKWs in der Steigung zwischen Waldfriedhof und Husterhöhe festgefahren. Ein gefahrloses Passieren war nicht mehr möglich, so dass die B 10 kurzfristig gesperrt werden musste. Glücklicherweise setzte alsbald Tauwetter ein, so dass die Sperrung noch vor Eintreffen des Räumdienstes wieder aufgehoben werden konnte.

