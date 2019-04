Polizei Mettmann

POL-ME: Mit 3,2 Promille gegen geparkten Pkw gefahren - Hilden - 1904020

Mettmann (ots)

Am Dienstagvormittag des 02.04.2019, gegen 10:50 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen 25-jährigen VW-Fahrer, der mit seinem Pkw an der Pungshausstraße in Hilden frontal gegen die linke Fahrzeugseite eines geparkten Seat fuhr und diese massiv beschädigte. Der 25-Jährige verblieb jedoch nicht an der Unfallstelle, um den Schaden zu regulieren. Stattdessen rangierte er seinen ebenfalls beschädigten VW mehrfach hin und her, um anschließend seine Fahrt in Richtung Grünstraße fortzusetzen. Die zwischenzeitlich informierte Polizei konnte mit Hilfe weiterer Hinweisgeber den Flüchtigen auf dem Parkplatz eines Schwimmbades an der Grünstraße antreffen und kontrollieren. Dabei stellten die Beamten fest, dass der 25-Jährige erheblich unter dem Einfluss von Alkohol steht und führten einen Alkoholtest bei ihm durch. Das Ergebnis: Über 3,2 Promille. Es folgten die Blutprobenentnahme, die Beschlagnahmung des Führerscheins sowie die Einleitung eines Strafverfahrens. Aufgrund seines hohen Alkoholisierungsgrades und den massiven Ausfallerscheinungen blieb der Mann bis zu seiner Ausnüchterung im Gewahrsam der Wache Hilden.

