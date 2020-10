Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Reisezüge mit Farbe beschmiert

Bad Wildungen (Landkreis Waldeck-Frankenberg/Hessen) Marburg (Landkreis Marburg Biedenkopf/Hessen) (ots)

Bad Wildungen - In der Nacht von Freitag (23.10.) auf Samstag besprühten bislang unbekannte Täter einen Reisezug der Kurhessenbahn mit Farbe. Das Fahrzeug war über Nacht im Bahnhof Bad Wildungen abgestellt. Nach Ermittlungen der Bundespolizei Kassel, muss sich die Tat zwischen 23 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Samstag ereignet haben.

Die Sachbeschädigung bedeckt eine Fläche von ca. 30 Quadratmetern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2400 Euro.

Marburg - Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche beschmierten unbekannte Täter einen Doppelstockwagen der Deutschen Bahn mit Farbe. Der Wagen war von Freitag (23.10.) 19:30 Uhr bis Samstag 12:45 Uhr im Bahnhof Marburg abgestellt. Die Schmierereien bedecken eine Fläche von ca. 25 Quadratmetern und die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro.

In beiden Fällen hat die Bundespolizei in Kassel die Ermittlungen aufgenommen und Strafverfahren eingeleitet.

Wer Angaben zu diesen oder anderen Sachbeschädigungen im Bereich von Bahnanlagen machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

