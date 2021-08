Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Altrip) Unfall mit zwei leichtverletzten Personen

Altrip (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, sind bei einem Unfall an der Einmündung Rheingönheimer Straße / Riedburgstraße ein Autofahrer und eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Eine 81-jährige Dame bog von der Riedburgstraße in die Rheingönheimer Straße ein und kollidierte dabei mit einem kreuzenden Pkw. Die 81-Jährige ist durch die Wucht des Aufpralls auf ein angrenzendes Grundstück geschleudert worden. Ein Zaun ist dadurch beschädigt worden. Glücklicherweise trug sie nur einen Kratzer davon, blieb ansonsten unverletzt. Der 60-jährige Fahrer des anderen Wagens klagte auch nur über Kopfschmerzen. Die Verbringung in ein Krankenhaus war nicht notwendig.

